azhar.eg بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 الشهادة الابتدائية والإعدادية بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات

اعلن القطاع الازهري بإمكانية الحصول على نتائج المراحل التعليمية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 الشهادة الابتدائية والإعدادية وذلك بعد اعتماد النتائج، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ومن المتوقع ظهور الشهادة الابتدائية والاعدادية معا، وسوف نوضح عبر السطور القادمة كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى كافة المعلومات عن ظهور نتائج المرحلة التعليمية، تابعونا لمعرفة المزيد.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 الشهادة الابتدائية والإعدادية

يمكن لكافة الطلاب بالتعليم الأزهري الاستعلام عن نتائجهم فور اعتمادها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 بعد اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

توجه إلى قسم نتائج الشهادة الابتدائية أو الإعدادية، ويمكن الوصول إليه عبر القائمة الرئيسية.

أدخل بعد ذلك البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس والمرحلة الدراسية في الصفحة المخصصة للنتائج.

وبعد إدخال البيانات، يتعين انقر على أيقونة “عرض النتيجة” للحصول على تفاصيل الدرجات والنسبة المئوية للنجاح.

و بعد ظهور النتائج، يجب التحقق أيضا من صحة البيانات المدخلة لضمان دقة النتائج.

وأخيراً، في حالة وجود ضغط على الموقع، ينبغي المحاولة أيضا مراراً وتكراراً لضمان الوصول إلى النتائج بنجاح.

نتيجة الشهادة الأزهرية الاعدادية برقم الجلوس

الجدير بالذكر أن شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أصدر توجيهًا أيضا إلى جميع رؤساء الكنترول بضرورة التدقيق الشديد في قراءة ومراجعة كل كلمة في إجابات الطلاب بهدف ضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.

كما أكد أيضا على أهمية زيارة المواقع الرسمية لكل محافظة للحصول على النتائج الدقيقة والتفاصيل الكاملة، ومن جانبه، أعلن الأزهر الشريف أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني 2024 على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس في جميع محافظات الجمهورية.