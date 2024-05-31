“هتقبض بعد كم ساعة؟؟”.. سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 وطريقة الاستعلام عن راتبك عبر موقع وزارة المالية العراقية

تصدر البحث سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 خلال الساعات الأخيرة حيث حرصت وزارة المالية العراقية على زيادة

رواتب جميع الموظفين في الدولة بهدف مساعدة المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتسعى أيضا إلى تسهيل الأمور على الموظفين في جميع الجوانب، ولهذا قامت بتوفير رابط إلكتروني يتيح لهم الاستعلام عن الرواتب والحصول على جميع المعلومات اللازمة بسهولة، ولهذا سوف نذكر كافة التفاصيل عن سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 عبر السطور القادمة.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

تم الإعلان عن سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 من قبل وزارة المالية بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتختلف الزيادة في الرواتب وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، وجاء سلم الرواتب كالتالي بعد الزيادة الأخيرة:

الموظفين في الدرجة العاشرة تبلغ رواتبهم بعد الزيادة نحو 650,000 دينار عراقي

وأما الموظفين في الدرجة التاسعة تبلغ رواتبهم نحو 727,500 دينار.

وبينما الموظفين في الدرجة الثامنة تتراوح رواتبهم نحو 819,000 دينار عراقي.

وأما موظفي الدرجة الأولى يحصلون على راتب قدره مليون و100,000 دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024

وبعد صدور قرار زيادة سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 زاد الاهتمام بمعرفة كيفية الاستعلام عن الرواتب، ولتسهيل هذه العملية قامت وزارة المالية العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن الرواتب عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع وزارة المالية العراقية.

سجّل الدخول إلى حسابك.

اختر خدمة الاستعلام عن الرواتب من قائمة الخدمات المتاحة.

أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بالموظف مثل الاسم ورقم الهوية.

حدد المحافظة التابعة لها.

انقر على زر الاستعلام.

ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على تفاصيل الراتب والزيادة الجديدة.

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر يونيو، حيث سيتم صرف الرواتب لكل العاملين بكافة الجهات في يوم الاحد الموافق الثاني من شهر يونيو، نظرا لأن اول الشهر يوافق يوم السبت وهو عطلة رسمية.