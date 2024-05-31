استعلام من هنا.. نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول في نينوي والكرخ والبصرة عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول، يشهد اهتمام متزايد من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتطلعون إلى معرفة نتائج الامتحانات والتقييمات.، على الرغم من استمرار إجراء الامتحانات حتى الوقت الحالي إلا أن الطلب على الاستعلام عن النتائج يتزايد يوم بعد يوم.

وزارة التربية العراقية تتجاوب مع هذا الطلب المتزايد من خلال إنشاء منصة إلكترونية على موقعها الرسمي تهدف هذه المنصة إلى تسهيل وتسريع عملية البحث عن النتائج، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع والاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر.

نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول

يتيح الآن استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول في جميع محافظات العراق مثل نينوى والكرخ والبصرة والرصافة ودهوك وديالى وكربلاء بعد تأكيدها والكشف عنها يجدر بالذكر أن الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط، من المتوقع أن يكون في كل محافظة على حدة وليس في جميع المحافظات معا وفقا للتقديرات الأولية لعمليات التصحيح يبدو أن نسبة النجاح مرضية بشكل كبير

لينك استعلام نتائج الثالث المتوسط

للاطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2024 بسهولة يطلب منكم اتباع خطوات بسيطة عبر موقع نتائجنا: