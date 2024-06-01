بالتوفيق للجميع… نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق الدور الاول بالرقم الامتحاني في جميع المحافظات

إن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق تعتبر من أبرز الأحداث التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور حاليا في العراق، حيث يقترب موعد إعلان النتائج النهائية للامتحانات في المحافظات المتبقية بعد انتهاء الطلاب من إجراء اختباراتهم في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

هناك اهتمام كبير من جانب الطلاب لمعرفة نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 قامت وزارة التربية العراقية بتسهيل الوصول إلى هذه النتائج عبر إنشاء منصة إلكترونية على موقعها الرسمي وموقع نتائجنا يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن زيارة هذه المنصة والبحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال استخدام الاسم أو رقم الجلوس،

في هذا السياق بدأت الجهات المختصة فور انتهاء الامتحانات في عمليات التصحيح وتقييم أوراق الإجابة، حيث يتم الآن رصد الدرجات ومراجعتها بدقة لضمان العدالة والشفافية في منح الدرجات للطلاب، وتشير العديد من المصادر الموثوقة إلى أن عمليات التصحيح قد اكتملت بالفعل في مختلف الإدارات التعليمية وأن النتائج تخضع حاليًا للمراجعة النهائية للتأكد من دقة وصحة النتائج.

رابط مباشر لاستخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

تتضمن الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج ما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية. البحث عن خيار نتائج الطلاب في قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة. النقر على زر نتائج الصف السادس الابتدائي. إدخال الرقم الامتحاني في الحقل المخصص المتوفر. الضغط على زر الإستعلام للحصول على النتيجة.

هذه الخطوات البسيطة تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول السريع إلى نتائج الامتحانات دون الحاجة لإجراءات معقدة مما يوفر الوقت والجهد ويسهّل عليهم الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها بسرعة وسهولة.