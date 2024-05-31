رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024، من أكثر الأمور التي يهتم بها عدد من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة بعدما أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف الشاغرة بها، وأعلنت الهيئة عن استقبال حوالي ما يقرب من 400 ألف متقدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط والأوراق والمطلوبة……

وظائف البريد المصري 2024

حيث أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بها، والتي تقدم لها حوالي 400 ألف متقدم وأكدت الهيئة على أنها سوف تقوم بفرز الطلبات المقدمة من المواطنين وسوف يتم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الهيئة وهي:

شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

وكانت هيئة البريد المصري قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الوظائف المعلن عنها وهي:

أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية .

وألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد 25 سنة.

وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ولا يكون للمتقدم سجل جنائي أو سيق اتهامه في قضايا مخلة بالشرف.

رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024