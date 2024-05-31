epedu.gov.iq.. نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 وزارة التربية والتعليم العراقية

يمكن الآن الوصول إلى رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 لاستخراج النتيجة، حيث أعلنت مجموعة من المحافظات العراقية نتائجها خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها وجهت جميع اللجان المسؤولة عن تصحيح إمتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول للفصل الدراسي الثاني بضرورة مراعاة الدقة والشفافية أثناء عملية التصحيح والتدقيق، لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

خلال منتصف الأسبوع الماضي انتهت بعض المحافظات من أعمال التصحيح وأعلنت عن نتائجها وقامت برفعها على المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، هذا الإجراء يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسرعة ودقة،دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو التوجه إلى المدارس للاستعلام.

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024

انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني في منتصف شهر مايو 2024، كانت الامتحانات في مستوى مناسب للطالب المتوسط، مما أدى إلى ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير هذا العام، وقد أعلنت معظم المحافظات نتائجها ومن المتوقع أن تُستكمل أعمال تصحيح الامتحانات في باقي المحافظات هذا الأسبوع تم رفع النتائج على بوابة نتائجنا التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية

لينك استعلم نتائج السادس الابتدائي العراق

للحصول على نتيجتك، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة نتائجنا التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية. اضغط على أيقونة نتائج السادس الابتدائي. سيتم نقلك إلى صفحة تحتوي على نتائج جميع المحافظات. اختر المحافظة التي يتبع لها الطالب. إذا كانت النتيجة قد أُعلنت يظهر بجانبها عبارة تم الإعلان أو تم الرفع. اضغط على أيقونة تنزيل. افتح الملف المحمل. ابحث عن اسم الطالب في الملف.

بهذه الخطوات البسيطة يمكن الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي بسهولة وسرعة تقدم بوابة نتائجنا خدمة مريحة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج بدون الحاجة إلى زيارة المدارس أو المديريات التعليمية مما يوفر الوقت والجهد.