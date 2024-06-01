قدم الان .. شروط توظيف جويين وتقنيين في الجوية الجزائرية

تعد الخطوط الجوية الجزائرية واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة وتسعى دائما لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها في إطار توسعها المستمر وتحسين خدماتها حيث أعلنت الشركة عن حملة توظيف جديدة بعقود غير محدودة لتعيين جويين وتقنيين كما تأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز طاقمها الفني والخدمي وضمان تقديم تجربة سفر متميزة وآمنة للمسافرين.

الشروط المطلوبة لتوظيف جويين

تعلن الخطوط الجوية الجزائرية عن حملة توظيف بعقود غير محدودة لتوظيف جويين وتقنيين فيما يلي شروط التوظيف المطلوبة:

شهادة في مجال الطيران أو الضيافة الجوية.

إتقان اللغة الإنجليزية والفرنسية (إجادة اللغة العربية ميزة إضافية).

خبرة سابقة في مجال الطيران أو الضيافة الجوية تعتبر ميزة إضافية.

يفضل من لديهم خبرة في التعامل مع العملاء أو في خدمة الركاب.

مهارات تواصل ممتازة وقدرة على التعامل مع ضغوط العمل.

مظهر لائق وسلوك احترافي.

قدرة على العمل ضمن فريق.

يفضل وجود لياقة بدنية جيدة.

القدرة على العمل لساعات طويلة وفي ظروف متغيرة.

ام تتوافر لدى المتقدم شهادة تقنية في مجالات الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونيات.

الالتزام بالتعليمات والمعايير الأمنية والسلامة الجوية.

كيفية التقديم للحصول على توظيف جويين