كيف يتم شحن جميع أكواد فري فاير مجانًا .. طريقة سرية لتحصل علي آلاف الجواهر 💎 بالمجـــان

تنتشر على الإنترنت اكواد كثيرة يمكن من خلالها شحن أكواد فري فاير، ولكن يجب العلم أن بعض هذه الاكواد ربما كانت غير صالحة أو منتهية الصلاحية، لذلك حرصنا على تقديم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها شحن الاكواد وأيضا توفير اكواد صالحة وفعالة، ولذلك ليتمكن اللاعب من ممارسة اللعبة بشكل مثير وممتع، ويستمتع بكل ما تمنحه له الأكواد من ميزات إضافية.

شحن أكواد فري فاير

توجد طرق سهلة جدا يمكن من خلالها إضافة وشحن أكواد فري فاير، ومن هذه الطرق ما يلي:

يقوم اللاعب بزيارة الموقع الرسمي الخاص بلعبة فري فاير على الإنترنت.

بعدها يتم التسجيل في الموقع.

يجب على اللاعب إدخال البيانات الخاصة بحسابه على اللعبة سواء أكان الحساب مرتبط بحساب الفيس بوك، أو مرتبط بالبريد الإلكتروني.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

بعدها قم بالتوجه إلى خانة إضافة الكود.

تظهر على الشاشة عدة مكافآت قم بعدها بالضغط على كلمة vault.

قم بكتابة أكواد اللعبة الموجودة لديك.

أكواد لعبة فري فاير

هناك الكثير من أكواد فري فاير المنتشرة على المواقع والتي يمكن استخدامها في شحن أكواد فري فاير، ولكن يجب التأكد من أنها مازالت فعالة ومن أبرز الاكواد الصالحة للعبة فري فاير ما يلي: