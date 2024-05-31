“منصة مظلتي” لينك تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق لجميع المحافظات

ينتظر الكثير من المواطنين في العراق موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل، والتي أكدت أنه سوف يتم الإعلان عن الأسماء المشمولة فور الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين وتدقيقها بشكل جيد للتأكد من استحقاقهم لدعم الرعاية، ويشكل معاش الرعاية الاجتماعية أهمية كبيرة للمستفيدين، حيث أن اعتمادهم الرئيسي في تأمين متطلباتهم على هذا الدعم، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل كاملة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

لينك تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية

بعد طول انتظار يتوقع المواطنون العراقيون أن موعد الإعلان عن الأسماء المقبولة في دعم الرعاية الاجتماعية سيكون قريبًا، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى إلى إتمام عملية مراجعة الطلبات في أسرع وقت، إلا أن عددها كبير جدًا مما سبب هذا التأخير في الإعلان عن الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على قوائم الأسماء فور ظهورها عن طريق القيام ببعض الخطوات الإلكترونية، والتي هي كالآتي:

الدخول إلى منصة مظلتي في دولة السعودية.

اختيار أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

الضغط على البحث عن الأسماء المشمولة.

اختيار رقم الوجبة.

ثم اسم المحافظة.

ثم الانتهاء من كتابة المعلومات الأخرى المطلوبة.

النقر فوق كلمة “بحث”.

كما يمكن للمواطنين تحميل كشوفات أسماء المشمولين بصيغة pdf.

أهم شروط الرعاية الاجتماعية