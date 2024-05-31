“أغاني البيبي شغاله ليل ونهار” تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات واتفرجوا على أجمل الأغاني

قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية المميزة، حيث تعد واحدة من أقدم وأبرز محطات محتوى الأطفال في الوطن العربي بشكل كامل، وتخصصت هذه القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي نال ثقة الأهل وجذب الأطفال حيث أصبحوا يتابعون أغاني وأناشيد القناة لوقت طويل خلال اليوم، لأن قناة طيور الجنة بيبي تهتم بتقديم معلومات مفيدة للطفل تساعد الأهل على تربيته وتزيد من ثقافته في أكثر من مجال، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي

لا تزال قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المهمة والمفضلة لدى الكثير من الأطفال من مختلف البلدان العربية العربية، حيث أن هذه القناة موجودة في كل البيوت التي يعيش فيها أطفال صغار، ويمكن للطفل من خلال متابعة أغاني طيور الجنة تعلم الحساب والحروف والأرقام، والكثير من المعلومات المفيدة والكلمات باللغة العربية والإنكليزية، ويمكن للأطفال الاستمتاع بمحتوى هذه القناة بشكل مجاني طوال اليوم، وذلك من خلال تثبيت تردد القناة سواء على قمر نايل سات أو على قمر عرب سات، وبيانات التردد هي كالآتي:

حدث تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ثبت تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

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