احصل عليها الآن واحصل على العديد من المزايا … كيفية طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام وأهم الشروط المطلوبة

تعتبر البطاقة الذهبية من بريد الجزائر أداة مالية حديثة تهدف إلى تسهيل العمليات البنكية اليومية لملايين الجزائريين كما تستخدم هذه البطاقة لإجراء معاملات مختلفة مثل سحب الأموال الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير بطريقة مريحة وآمنة ونظرا لأهميتها وطلبها المتزايد كما يوفر بريد الجزائر خدمة سريعة للحصول على البطاقة في غضون 5 أيام فقط.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة ثم انقر على تأكيد لإرسال طلبك.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن خيار طلب البطاقة الذهبية في القائمة.

فى حالة لم تكن مسجلا يجب عليك القيام بإنشاء حساب جديد وذلك من خلال كتابة جميع بياناتك الشخصية والبريد الإلكتروني المطلوبين والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وفى المكان المخصص.

اولا يجب أن يتم الذهاب الى الموقع الرسمي لبريد الجزائر عبر الرابط للدخول الى الموقع ا

يجب أن يتوافر لدى المتقدم حساب بريدي جاري نشط لدى بريد الجزائر.

يجب تقديم بياناتك الشخصية بدقة بما في ذلك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

تأكد من وجود رصيد كاف في حسابك لتغطية تكاليف إصدار البطاقة إذا كانت هناك رسوم.