احصل عليها الآن واحصل على العديد من المزايا … كيفية طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام وأهم الشروط المطلوبة

تعتبر البطاقة الذهبية من بريد الجزائر أداة مالية حديثة تهدف إلى تسهيل العمليات البنكية اليومية لملايين الجزائريين كما تستخدم هذه البطاقة لإجراء معاملات مختلفة مثل سحب الأموال الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير بطريقة مريحة وآمنة ونظرا لأهميتها وطلبها المتزايد كما يوفر بريد الجزائر خدمة سريعة للحصول على البطاقة في غضون 5 أيام فقط.
الخطوات المطلوبة للحصول على طلب البطاقة الذهبية
- اولا يجب أن يتم الذهاب الى الموقع الرسمي لبريد الجزائر عبر الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا .
- فى حالة لم تكن مسجلا يجب عليك القيام بإنشاء حساب جديد وذلك من خلال كتابة جميع بياناتك الشخصية والبريد الإلكتروني المطلوبين والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وفى المكان المخصص.
- بعد تسجيل الدخول ابحث عن خيار طلب البطاقة الذهبية في القائمة.
- املأ النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة مثل رقم الحساب البريدي الجاري (CCP) رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.
- تأكد من صحة المعلومات المدخلة ثم انقر على تأكيد لإرسال طلبك.
- ستحصل على رقم تتبع يمكنك استخدامه لمتابعة حالة طلب البطاقة عبر الموقع.
أهم الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة الذهبية
- يجب أن يتوافر لدى المتقدم حساب بريدي جاري نشط لدى بريد الجزائر.
- يجب تقديم بياناتك الشخصية بدقة بما في ذلك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
- تأكد من وجود رصيد كاف في حسابك لتغطية تكاليف إصدار البطاقة إذا كانت هناك رسوم.
- قد تحتاج فى بعض الأحيان إلى تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثائق تثبت هويتك.