هاتف حنين وسعره على قد الايد.. مواصفات جبارة لهاتف Oppo A78 4G.. اشتريه وهيعجبك

في سوق الهواتف الذكية الذي يتسم بالتنافسية الشديدة حيث تسعى الشركات المصنعة لتقديم أجهزة تجمع بين الأداء المميز والسعر الاقتصادي كما تعد شركة Oppo واحدة من هذه الشركات التي نجحت في تلبية احتياجات المستخدمين من خلال تقديم هواتف تتميز بتوازن رائع بين المواصفات والسعر من بين هذه الهواتف يأتي هاتف Oppo A78 4G كخيار مثالي لمن يبحث عن جهاز يوفر أداء جيدا دون إنفاق مبلغ كبير.

مواصفات هاتف Oppo A78 4G

عن هاتف Oppo A78 4G يأتي بمواصفات تمكنها من تلبية احتياجات المستخدمين اليومية بكفاءة وبسعر معقول. إليك نظرة عامة على مواصفاته:

يحتوى الهاتف على شاشه من نوع AMOLED

يصل حجم الشاشة: 6.43 بوصة

تصل دقة الشاشة: 2400 × 1080 بكسل (FHD+)

معدل تحديث الشاشة: 90 هرتز

نوع المعالج الموجود بالهاتف Qualcomm Snapdragon 680

وحدة المعالجة المركزية (CPU): ثماني النواة

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت

تصل سعة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت (قابل للتوسيع عبر بطاقة microSD)

يحتوى الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل + كاميرا عريضة بدقة 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

تصل سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

– الشحن السريع: 33 واط

نظام التشغيل الموجود بالهاتف أندرويد 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12.1

يحتوى الهاتف على مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

يقوم الهاتف يدعم تقنية NFC

يحتوى الهاتف على منفذ سماعات 3.5 ملم

سعر هاتف Oppo A78 4G في السعودية