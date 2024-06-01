راتبك كام بعد الزيادة؟ .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وسلم الرواتب الجديد

لكي يتمكن المواطن العراقي من تلبية احتياجاته الأسرية قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق، وذلك بقيمة 100,000 دينار عراقي وتلك الزيادة للمتقاعدين الذين لا تتخطى قيمة الراتب الخاص بهم مليون دينار عراقي، في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة وتماشيا مع غلاء الأسعار ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق وموعد صرف رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

اعلنت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق لتكون نسبة الزيادة كالآتي:

اولا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 450 الف دينار عراقي أصبحت قيمته بعد الزيادة الاخيرة 550 الف دينار عراقي.

ثانيا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 550 الف دينار أصبح قيمة الراتب بعد الزيادة 650 الف دينار عراقي.

ثالثا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتب قيمته 650 الف دينار عراقي أصبح بعد الزيادة 750 الف دينار عراقي.

رابعا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا تبلغ قيمته 850 الف دينار عراقي أصبح بعد الزيادة الاخيرة 950 الف دينار عراقي.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

لكي يتمكن المواطن المتقاعد من إلاستعلام عن قيمة الراتب الخاصه به بعد الزيادة التي أقرتها وزارة المالية يوجد بعد الخطوات لابد من اتباعها وهي كالآتي:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: اختيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من القائمة الرئيسية الظاهرة على الشاشة.

رابعا: ملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة والتأكد من دقتها ثم الضغط على خانة استعلام.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

اعلنت وزارة المالية العراقية عن أن موعد صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي وفي حالة إن كان اليوم المخصص لنزول الراتب عطلة رسمية سيكون نزول الراتب في اليوم التالي مباشرة بدون اي تأخير.