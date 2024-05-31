أسعدي أطفالك بأغاني لولو المفضلة للأطفال..تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على الأقمار الصناعية وتابعوا القناة 24 ساعة

التردد الجديد لقناة وناسة هو أكثر ما يهتم الآباء والأمهات بالحصول عليه مؤخرًا، حيث تزايدت التساؤلات عن بيانات تردد قناة وناسة بشكل كبير تزامنًا مع بدء العطلة الصيفية، ومن المعروف عن قناة وناسة بأنها واحدة من أفضل المحطات الفضائية التي تعرض محتوى هادف ومناسب لكافة الأطفال، كما يعرف عنها حرصها الشديد على عرض أجمل الأغاني والأناشيد بجودة ممتازة، وفي هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال على القمرين الصناعيين عربسات، ونايل سات، تابعونا.

أحدث الآن تردد قناة وناسة Wanasah

قناة وناسة الفضائية هي قناة مميزة تعرض باقة متنوعة تضم أروع الأناشيد الترفيهية والأغاني تعليمية الجميلة التي يعشق الأطفال الاستماع إلى كلماتها وألحانها ومشاهدة صورها ورسوماتها الملونة، لذلك تمكنت قناة وناسة من تحقيق نجاح كبير كما أنها تفوقت على الكثير من المحطات الفضائية الأخرى التي تقدم محتوى خاص بالأطفال، حيث حظيت القناة بشهرة كبيرة في الوطن العربي ونسبة مشاهدة عالية بعد وقت قصير من انطلاقتها، والجدير بالذكر أن عمليات البحث عن تردد قناة وناسة في تزايد مستمر، لذلك قمنا بتخصيص هذا المقال لأجل أن نذكر لكم التردد الجديد لقناة وناسة عبر الأقمار الصناعية، وهو على النحو التالي:

ضبط تردد قناة وناسة على قمر النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

حدث تردد قناة وناسة عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أجمل أغاني قناة وناسة

هناك بعض الأغاني والأناشيد التي حازت على شهرة ومحبة كبيرة من قبل الأطفال، ومن أشهر أغاني وأناشيد وناسة نذكر لكم أغنية لوليات صغار، وأغنية جنو نطو، وأغنية مين اللي سرق الجزمة، وأغنية لولو صارت شرطية، وأغنية لا تفتح الباب، وأغنية بيب بيب، وأغنية لولو الشطورة، وأغنية شو بيقولوا الحيوانات.