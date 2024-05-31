هنا لينك تحميل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لكل المحافظات عبر منصة مظلتي الإلكترونية

يتم البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل يومي من قبل المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم والمساعدة المالية، حيث يعتبر هذا الدعم من الأمور المهمة بالنسبة للأسر الفقيرة والأفراد ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى كبار السن وغيرها من الفئات المحتاجة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الرعاية الاجتماعية في تأمين متطلبات ومستلزمات الحياة الأساسية، والجدير بالذكر أن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول موضوع الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية تابعوا قراءة مقالنا لهذا اليوم.

لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ينتظر المواطنون العراقيون موعد الإعلان عن أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة على أحر من الجمر، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت منذ فترة بمراجعة الطلبات التي قام المواطنون بتقديمها لأجل التأكد من استحقاقهم لمساعدة ودعم البرنامج، وعند انتهاء الوزارة من عملية مراجعة الطلبات سوف يتم الإعلان عن ظهور كشوفات أسماء المشمولين، وإذا كنت ترغب في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بطريقة سهلة، فإن ذلك يتم من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

أول ما يجب فعله للاستعلام عن أسماء المشمولين هو زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة “خدمات” الظاهرة على الشاشة الرئيسية.

الآن يقوم الشخص الراغب بالاستعلام عن الكشوفات بكتابة اسم المستخدم ثم يقوم بإدخال كلمة المرور.

كتابة رقم الوجبة التي يرغب الفرد في الاطلاع عليها.

بعد ذلك لابد من كتابة البيانات التي يطلبها نظام المنصة وهي اسم المتقدم ورقم هويته والمحافظة التي ينتمي إليها.

ثم النقر فوق كلمة “استعلام” لأجل أن تظهر كشوف الأسماء التي يمكن تحميلها أيضًا بصيغة pdf.

أهم شروط الرعاية الاجتماعية

من الضروري توافر شروط الرعاية الاجتماعية في المواطنين المتقدمين للحصول على المساعدة، وهذه الشروط هي: