المالية العراقية: 200 ألف دينار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024…تعرف على الحد الأدنى للزيادة ورابط الاستعلام عنها

200 ألف دينار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع حلول عيد الأضحى لمبارك والذي يستلزم شراء الكثير من السلع والمواد الغذائية، وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت عن زيارة رواتب المتقاعدين في العراق ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف على حقيقة الخبر من عدمه وإليكم التفاصيل……

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يعتبر الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق 500 ألف دينار عراقي ، إلا أنه بعد الإجتماع التي أعلنت عنه وزارة العمل ووزارة المالية فقد قررت الحكومة العراقية رفع الحد الأدنى ليكون 700 ألف دينار عراقي أي بفارق 200 ألف دينار مع اختلاف الدرجات الوظيفية للمتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية وعدد السنوات ، ويهذا ما يتم تحديده من قبل اللجان المختصة التابعة لوزارة المالية ووزارة العمل …

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وأعلنت وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في أقرب وقت ممكن وإليكم الخطوات ……