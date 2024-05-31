“مباشر الان” نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 عموم محافظات العراق

أيام قليلة على انتهاء امتحانات الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن الوزارة تبدأ في مراحل التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تأتي بعدها رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، هذا وأن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق، ويمكن الإستعلام عن النتائج عقب ظهورها مباشرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط

ويمكن القيام بإستخراج كشوفات الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

الدخول لموقع وزارة التربية العراقية “من هنا“.

بعدها تبدأ تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

اختيار خدمة النتائج.

تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب بعد ذلك.

على أن يتم تدوين اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به فيما بعد.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم تنزيل كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

عرض نتائج الثالث متوسط

الثالث متوسط كما هو متعارف عليه من أهم المراحل الدراسية التي تشغل بال مئات الطلاب في مدارس العراق، ولذا فإن وزارة التربية العراقية، تولي اهتمامًا كبيرًا عن هذه النتائج والعمل على ظهورها ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، في سبيل القيام بإستخراج الكشوفات المعنية بالنتائج والتعرف حينها على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.