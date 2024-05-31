زيادة رواتب المتقاعدين 700 الف دينار لهؤلاء + أنباء ســارة اليــوم من وزارة المالية العراقية

زيادة رواتب المتقاعدين 700 الف دينار هذا ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين العراقيين، وذلك بعد اعتزام الحكومة العراقية بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من أجل توفير حياة كريمة لهم وحل مشكلاتهم اليومية في ظل الظروف الراهنة التي يمرون بها، ويأتي ذلك في إطار اجتماع طارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد الأسدي، والذي أقر فيه بترقب زيادة جديدة.

زيادة رواتب المتقاعدين 700 الف دينار

تم عقد اجتماع طارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد الأسدي ومجموعة من المسؤلين لمناقشة زيادة رواتب المتقاعدين 700 الف دينار حتى يكون هذا هو الحد الأدني للمعاشات.

وبهذا يكون قد تم زيادة الرواتب بقيمة 200 ألف دينار عراقي، وذلك من أجل الارتقاء بالموظفين والعاملين بجميع مصالح الدولة، ومنها فقد أكدت الحكومة على توجيه عاجل من قبل الحكومة لدعم وتفعيل القطاع الخاص للارتقاء بالعاملين عليه أيضا.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

بعد شرح تفاصيل الاجتماع العاجل الذي قام بمناقشة زيادة رواتب المتقاعدين 700 الف دينار، نوضح لكم أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها بداية كل شهر ميلادي إلا إذا وافق هذا اليوم اجازة رسمية مثل هذا الشهر، لذلك سيكون موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، نظرًا لأن أول الشهر يوم السبت وهو عُطلة رسمية في دولة العراق، ويمكن الاستعلام عن الرواتب بعد الزيادة المقررة عن طريق الخطوات التالية: