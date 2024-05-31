“خلي العيال يفرحوا ويضحكوا طول اليوم”.. ضبط تردد قنوات الاطفال 2024 “طيور الجنة، بطوط، توم وجيري” لاجمل افلام الكرتون والاغاني

ارتفعت مؤشرات البحث عن تردد قنوات الاطفال 2024 خلال الساعات الأخيرة حيث يسعى الآباء والأمهات إلى تسلية أبنائهم خلال يومهم، ونظرًا لهذا الإقبال الشديد، سنقدم لكم مجموعة من الترددات الفضائية لبعض قنوات الأطفال الشهيرة مثل قنوات “طيور الجنة” و”كراميش” وكذلك “سبيس تون”، حيث تعد هذه القنوات ضرورية في أي منزل يحتوي على طفل صغير.

تردد قنوات الاطفال 2024

يوجد مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في عام 2024، وعند ضبط أحد ترددات قنوات الأطفال المتاحة، سيستمتع أطفالكم بمشاهدة أروع البرامج الكرتونية التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يتناسب مع أعمارهم، وتتوفر هذه البرامج على مدار 24 ساعة دون فواصل إعلانية، مما يجعل تجربة مشاهدتها ممتعة ومفيدة للأطفال، وبالطبع، إليك تفاصيل بعض قنوات الأطفال وتردداتها المتاحة على النايل سات:

1- قناة طيور الجنة

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

جودة القناة: HD

2 – قناة كوكي كيدز

التردد: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: HD.

3. قناة بطوط

التردد: 11954.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: .5/6

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: HD.

خطوات استقبال تردد قنوات الاطفال 2024

انتشرت قنوات الأطفال بشكل كبير في الوطن العربي ، وتتنوع هذه القنوات بين الخاصة بالأغاني والأناشيد الوطنية والدينية، والتي تقدم البرامج الكرتونية، والتي تجمع بين النوعين. يمكنك الآن بسهولة ضبط تردد قنوات الاطفال 2024 دون صعوبة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات في جهاز التحكم الخاص بك.

حدد بعد ذلك خيار البحث يدويًا.

إدخال الترددات المناسبة في المكان المخصص، بما في ذلك التردد والبيانات الأخرى.

انقر على خانة البحث والانتظار لحين الانتهاء.

اضغط على أيقونة حفظ التغييرات، ومن ثم الاستمتاع بالمشاهدة.

اجدد تردد قنوات الاطفال

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري