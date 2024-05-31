فرح أولادك.. حمل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي العرب والنايل سات

فتحت قناة وناسة للأطفال أبوابها الجديدة لمحبي البرامج التعليمية والترفيهية، تعد هذه القناة منصة مثالية للأطفال للاستمتاع بمحتوى ممتع وتربوي في نفس الوقت، تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تعلم الأطفال مهارات جديدة وتعزز قدراتهم العقلية والإبداعية، وتتنوع البرامج بين الرسوم المتحركة، والألعاب التفاعلية، والحكايات الشيقة، التي تجعل تجربة مشاهدة الأطفال ممتعة ومفيدة، من خلال مشاهدة قناة وناسة، يمكن للأطفال استكشاف عوالم جديدة وتوسيع مداركهم، وذلك من خلال محتوى مشوق وممتع، بالتالي، تعتبر قناة وناسة وجهة مثالية للأهالي الذين يبحثون عن بيئة آمنة وتعليمية لأطفالهم ليستمتعوا خلال أوقات فراغهم ويستفيدوا في الوقت نفسه.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات يمكن ضبطه عن طريق إضافة إلى جهاز الاستقبال البيانات التالية:

التردد الجديد: 11595.

القمر الصناعي: نايل سات.

بمعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

مستوى الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات

كما يتوفر تردد قناة ناسة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد الجديد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب القناة: عمودي.

مستوى الجودة: HD.

فوائد قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة مميزة من المحتوى التعليمي والترفيهي الذي يستهدف الفئة العمرية الصغيرة، تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات الرائدة في عرض برامج ترفيهية تثري عقول الأطفال وتساعدهم على التعلم بطريقة ممتعة ومسلية، تتعدد مميزات قناة وناسة، حيث أنها تنوع الفقرات والبرامج كالتالي:

تقديم برامج تعليمية تعزيز المهارات اللغوية والإبداعية للأطفال.

تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لديهم

عرض برامج تثقيفية عن القيم الأخلاقية والاجتماعية

اهتمام بالجانب الترفيهي دون المساس بالقيم التعليمية

تعتبر قناة وناسة خياراً مثالياً للأهالي الذين يبحثون عن بيئة تلفزيونية آمنة ومفيدة لأطفالهم، حيث تساهم في بناء شخصياتهم وتعزز مهاراتهم العقلية والاجتماعية.