رابط spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محافظات العراق

استقبلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من التساؤلات المتعددة من قبل المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لتدور حول موعد صدور الوجبة السابعة، وسبب التأخير حتى الأن غير الوجبات السابعة التي كانت تصدر في موعدها، لتؤكد الوزارة بأن الوجبة قيد عملية المراجعة حتى الأن، وسيتم العمل على نشر جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة في حالة الإنتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة.

خطوات الإستعلام عن الرعاية الاجتماعية

ويمكن الإستعلام عن الوجبات التي تم صدورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما شملت كافة المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات التالية:-

أن يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

ثم يتم العمل على تسجيل الدخول فيما بعد.

القيام باختيار نوع الوجبة التي ترغب في التقديم إليها.

ليتم القيام بإدخال بيانات الشخص المستفيد من الرعاية الاجتماعية.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية للوجبات القديمة.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية 2024؟

أما عن شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية لجميع المستفيدين الجدد بمحافظات العراق، فهي جاءت كالأتي:-