حان وقت الضحك مع توم وجيري! إليك تردد القناة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات!

يهتم العديد من أولياء الأمور في الآونة الأخيرة بمعرفة تردد قناة توم وجيري الجديد ولعل السبب في ذلك يرجع لأنها من أفضل القنوات التي تقدم ممتوى مميز جدًا يناسب أطفالنا وأبنائنا، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة مختارة من أفضل وأيضًا أشهر أفلام الكرتون التي يعشقها أطفالنا، بجانب العديد من برامج الأطفال الممتعة والمسلية جدًا، ناهيك عن أن القناة تعرض سلسلة حلقات المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، وسوف نوضح لكم التردد الخاص بالقناة وبعض التفاصيل الأخرى خلال مقالنا.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

حتى تتمكن من استقطاب تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات يجب أن تكون مُلم ببعض المعلومات الهامة المتمثلة في التردد والاستقطاب وغيرهم، وسوف نعرضها فيما يلي:

تردد القناة: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

أيضًا يمكن تنزيل القناة وضبط ترددها على قمر عرب سات، وذلك من خلال الآتي:

تردد القناة: 11315.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري على جهازك

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم من خلالها تثبيت القناة على جهازك، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: