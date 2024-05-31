“700 ألف زيادة على الراتب وزارة العمل” تُعلن تعديل جديد في رواتب المتقاعدين

في اجتماع أخير عُقد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة أحمد الأسدي، ناقش فيه العديد من المهام والتعديلات الجديدة التي أجرت على رواتب المتقاعدين المضمونين في مختلف محافظات العراق، بالإضافة إلى أن الإجتماع زف بُشرى سارة عن هذه الزيادة أمام كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وبذلك سنكشف لكم سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد التعديلات الأخيرة.

رواتب المتقاعدين في العراق

بعد أن كان الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين داخل دولة العراق نحو 500 ألف دينار عراقي، فبعد الإجتماعي الأخير الذي عُقد من قبل وزارة العمل، سيكون الحد الأدنى 700 ألف دينار عراقي، أي بفارق 200 ألف دينار عراقي، لتبدأ قامة الرواتب من هذا الحد مع إختلاف في الدرجات الوظيفية المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية ووفقًا لعدد سنوات الإشتراك، وهو ما يتم تحديده بشكل تنفيذي من قبل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

ويمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادات الأخيرة التي سيتم تطبيقها في القريب العاجل، وفقًا للخطوات التالية:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية العراقية.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق في الصفحة الرئيسية.

القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقاعد.

الضغط على زر “بحث”.

حتى يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب، مع إدخال الزيادات الجديدة التي تم التصديق عليها من مجلس الوزراء العراقي.

شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

هناك بعض الشروط لكي يتم الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية، وفقًا للأتي:-