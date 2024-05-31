أغاني جديدة وحكايات جميلة تنتظر أطفالك على قناة وناسة! تعرف على ترددها الجديد 2024!

تم إطلاق تردد قناة وناسة الجديد، الأمر الذي أسعد قلوب الكثيرين حيث أن هذه القناة تمتلك شعبية كبيرة جدًا بين الأطفال، حيث تعد من أبرز وأشهر قنوات الأطفال التي تم محتوى ممتع جدًا، إذ تعرض القناة باقة متنوعة من أفضل الأناشيد والأغاني التي تحظى بشعبية بين الأطفال، كذلك تتميز القناة ببثها للمحتوى الخاص بها طوال الـ 24 ساعة دون توقف، كما أنها تعرض أحدث الأناشيد والأغاني التي يحبها أطفالنا، وسوف نوضح التردد الخاص بهذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تمزج قناة وناسة بين المحتوى الترفيهي والتعليمي الأمر الذي جعلها من القنوات التي يفضل الأباء تشغيلها لابنائهم، كما أنها تناسب ذوق الأطفال بشكل كبير إذ تقدم لهم المحتوى التعليمي بشكل ممتع يحفزهم، وسوف نعرض تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات فيما يلي:

تردد القناة: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

في حالة كنت تريد تثبيت التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات فإن التردد الخاص بالقناة يتمثل فيما يلي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

أبرز أغاني الأطفال مع قناة وناسة

بعدما قمنا بذكر تردد قناة وناسة الجديد على قمر عرب سات ونايل سات، أحببنا أن نعرفكم على بعض الأغاني التي يتم عرضها على هذه القناة الرائعة والتي من أبرزها ما يلي: