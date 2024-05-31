“سجل من هنا” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واصرف 1000 جنيه فوري من أقرب ماكينة ATM

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي تعد من أشهر المساعدات التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، لعدد كبير من الأسر المصرية والأشخاص المتضررة من قرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والذي سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية….

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

منحة العمالة الغير منتظمة من أكثر الامور التي تتزايد عنها محركات البحث خلال الساعات الاخيرة، خاصة وسط الحالة المادية المتعثرة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين من شتى أنحاء الجمهورية، بسبب الحالة الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وكان سببها الحرب الروسية على أوكرانيا، وأشارت وزارة القوى العاملة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الوزارة تسعى دائماً لمساعدة عدد كبير من الأسر المصرية الغير قادرة على سد احتياجاتهم وذلك من خلال الدعم المادي التي تقدمه من خلال منحة العمالة الغير منتظمة والتي يتم صرفها لعدد من الفئات الأولى بالرعاية، وهم :

شروط التسجيل في منح العمالة الغير منتظمة 2024

أن يكون المواطن مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون للمواطن دخل شهري ثابت.

وألا يكون للمواطن أصول أو عقارات وأملاك.

ولا يكون للمتقدم مهنة أو وظيفة ثابتة.

وأخيراً ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

لدخل على منحة العمالة الغير منتظمة.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

في النهاية اضغط على “تسجيل”.

في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل تفيد موعد ومكان صرف المنحة .

وتشدد وزارة القوى العاملة بعدم التعامل مع أي أرقام مجهولة المصدر خاصة بعدما ترددت الأنباء عن تعرض أحد الأشخاص للنصب .

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وتيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة ، فقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدة أماكن لصرف المنحة وهي: