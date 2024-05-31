التسجيل في منحة عيد الأضحى 300 دينار فوري لجميع المتقدمين والمتقدمات

تقدم حكومة تونس العديد من المساعدات المالية أمام جميع المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، بما تُساهم هذه المبادرات في توفير حياة كريمة وملائمة، بالإضافة إلى أن قيمة الدعم يصل لـ 300 دينار تونس، يمكن التقديم إليه إلكترونيًا أمام جميع المواطنين الراغبين في تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة ومعيشية أمام جميع الفئات الأقل دخلاً في الدولة، ويمكن التقديم في هذه المبادرة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وتتمثل أبرز خطوات التقديم في منحة 300 دينار تونس أمام جميع المواطنين والفئات الأقل دخلاً في الدولة، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي.

ثم يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

التوجه إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

اختيار نوع المنحة التي ترغب في التقديم إليها.

مع إرفاق المستندات كاملة والمعنية بطلب الالتحاق بالبرنامج.

التأكد من أن البيانات والوثائق التي تم إدخالها صحيحة.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط التسجيل في منحة 300 دينار؟

وجاءت أبرز شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس داخل كافة المحافظات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-