ظهرت رسمياً… نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا

لقد أعلنا مؤخرا عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 لتربية نينوى للدور الأول لعام 2023/2024 ونوفر الآن رابطًا للوصول إلى نتائج جميع مدارس تربية نينوى عبر منصة كوكل درايف يتضمن الرابط قوائم بأسماء الطلاب إلى جانب مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات الصف السادس الابتدائي لهذا العام .

بالإضافة إلى نتائج نينوى قمنا بنشر نتائج عدد من المحافظات الأخرى في العراق، تشمل هذه المحافظات ومحافظة أربيل ومحافظة ميسان ومحافظة كربلاء ومحافظة السليمانية ومحافظة المثنى و الكرخ الاولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة ومحافظة النجف ومحافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين و محافظة القادسية محافظة واسط.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

للتعرف على نتيجة تربية نينوى للصف السادس الابتدائي يمكن اتباع هذه الخطوات التي ستواجهك إلى ملفات PDF لجميع مدارس نينوى بعد تحميلها على منصة قوقل درايف:

انقر على رابط النتيجة المتوفر هنا. عند الوصول إلى صفحة كوكل درايف ابحث عن الملف الذي يحتوي على نتائج مدرستك من بين الملفات المتاحة. بعد العثور على الملف الصحيح قم بتنزيله على جهازك. افتح ملف PDF الذي تم تنزيله وابحث عن اسمك ضمن قائمة الطلاب حيث يمكن الاطلاع على مجموع الدرجات التي حصلت عليها في كل مادة.

بهذه الخطوات البسيطة يمكن الوصول بسهولة إلى نتائج الصف السادس الابتدائي لتربية نينوى، والتعرف على الدرجات التي حصلت عليها في جميع المواد الدراسية تعتبر هذه الطريقة مريحة وسريعة لضمان حصولك على المعلومات بشكل دقيق وفوري.

مرحلة التعليم في العراق

نظام التعليم في العراق يتألف من ثلاث مراحل رئيسية تبدأ المرحلة الأولى بالتعليم الأساسي والذي يشمل تعليم الروضة، حيث يلتحق الأطفال به من عمر ثلاث سنوات وحتى ست سنوات المرحلة الثانية هي التعليم الابتدائي التي تستقبل الأطفال من عمر ست سنوات، وتستمر حتى سن الثانية عشرة أما المرحلة الثالثة فهي التعليم المتوسط والتي تبدأ من سن الثانية عشرة وتستمر حتى الخامسة عشرة.

تهانينا لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي في تربية نينوى على نجاحهم الباهر نتمنى لكم مزيدا من التفوق والتقدم مع انتقالهم إلى مرحلة التعليم المتوسط نرجو لكم مسيرة تعليمية مليئة بالنجاح والإنجازات وأن تكون هذه الخطوة بداية لمستقبل أكاديمي مشرق.