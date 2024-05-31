“inscriptic.onefd.edu.dz” .. استخراج نتائج المراسلة في الجزائر 2024 والنتيجة الخاصة بالمراسلة

بعد إنتهاء الامتحانات الخاصه بطلاب المراسله في الجزائر يبحث الكثير من أولياء الأمور و الطلبه عن نتائج المراسلة، وذلك عن طريق المواقع الاجتماعيه المختلفة والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد حتي يتمكن الطلبه من معرفة النتيجة الخاصة بهم، وذلك بعد تعبهم طوال العام الدراسي للعام الحالي.

استخراج نتائج المراسلة

أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عن أن النتيجة الخاصه بنتائج المراسلة سوف تكون جاهزه بداية من يوم 31 مايو 2024 في مختلف الولايات الجزائرية، ونستعرض فيما يلي الموعد الخاص باعلان النتيجه في كل ولايه.

اولا: يوم 31 مايو 2024 سوف يتم الإعلان عن نتيجة إثبات المستوى في ولايات شلف، بسكره، و ادرار، و سطيف، الجلفه، مستغانم، تمنراست، باتنة.

ثانيا: يوم 1 يونيو 2024 سوف يتم الإعلان عن نتائج المراسلة في ولايات بشار، و عنابه، الوادي، تلسمان، المديه، ورقله، وسوق اهراس، الجزائر، قسنطينة.

ثالثا: يوم 2 يونيو 2024 سوف يتم الإعلان عن نتائج الخاصة بإثبات المستوى في ولايات وهران، تبسه، تيارت، بجايه، الاغواط، سعيده، تيزي وزو.

كيفية استخراج نتائج المراسلة

قام الموقع الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الآن عن بعض الخطوات التي لابد من إتباعها حتى يتمكن الطالب من الاستعلام عن النتيجة الخاصه به وتلك الخطوات هي: