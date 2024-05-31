موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024…. وحقيقة صرف الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع العام

يبحث عدد كبير من العاملين في القطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، الذي من المقرر صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك ، الذي يلزم له الكثير من المستلزمات وخرصاً من الحكومة المصرية لمساندة الموظفين والعاملين بالدولة فقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 والذي سوف نتعرف سوياً خلال السطور التالية ….

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

فقد أعلنت وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، التي من المقرر أن يتم صرفها بداية من يوم 9 يونيو حتى يوم 13 من نفس الشهر وذلك بدلاً من صرفها يوم 21 يونيو نظراً لانتهاء العام المالي .

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة زيادة مرتبات شهر يونيو 2024، والتي حازت على اهتمام وبحث الملايين من عمال القطاع العام ، وكان هذا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الحكومة المصرية بزياة مرتبات العاملين في القطاع العام والخاص نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة بنسبة 50% ، لمساعدة المواطنين على شراء ما يلزمهم من احتياجات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وأعلنت وزارة المالية عن أنه يمكن للعاملين في القطاع العام الحصول على مرتبات شهر يونيو من خلال عدة أماكن وهي: