اضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 للاطفال نايل سات وعربسات

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال العربية، وقد حققت هذه القناة شهرة واسعة بفضل ما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يناسب جميع الأعمار وقد تميزت القناة بجودة برامجها التي تم تصميمها بعناية لتلبي احتياجات الأطفال وتنمي مهاراتهم المعرفية والاجتماعية.
قناة وناسة للاطفال
تعرض قناة وناسة مجموعة من البرامج التي تجمع بين المتعة والفائدة، مثل الرسوم المتحركة التعليمية، والأغاني المخصصة للأطفال، والبرامج التفاعلية التي تشجع على التفكير الإبداعي وحل المشكلات بالإضافة إلى ذلك، تسعى القناة دائماً إلى تقديم محتوى يتماشى مع القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع العربي، مما يجعلها خياراً مثالياً للأسر التي تبحث عن مصادر آمنة ومفيدة لأطفالها لذا، تأكد من ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح للاستمتاع ببرامج القناة الرائعة التي تسعد الأطفال وتسهم في نموهم وتعلمهم.
تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات
لمشاهدة قناة وناسة 2024 على نايل سات، استخدم التردد التالي:
- التردد: 11470
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: SD
قناة وناسة 2024 على عربسات
أما على عرب سات، استخدم التردد الآتي:
- التردد: 11270
- القمر الصناعي: عرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: SD
كيفية ضبط قناة وناسة
تختلف طريقة ضبط تردد قناة وناسة على الريسيفر حسب نوع الريسيفر ونظام التشغيل الخاص به.
بشكل عام، إليك الخطوات الأساسية:
- تُبث قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات و عرب سات. تأكد من اختيار القمر الصناعي الصحيح قبل البدء.
- افتح قائمة “الإعدادات”.
- ابحث عن قائمة “البحث عن القنوات” أو “الترددات”.
- اختر خيار “البحث التلقائي” أو “البحث اليدوي”.
- في حالة البحث اليدوي، أدخل معلومات التردد المذكورة أعلاه.
- اضغط على “بحث” أو “حفظ”.
- انتظر حتى يتم العثور على القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات.