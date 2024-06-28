“شــوف غرامتــك وادفعهــا ur.gov.iq“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 العامة الرقم الالماني ودفعها عبر مديرية المرور

يرغب عدد كبير من المواطنين داخل العراق في الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني لذلك قامت الجهات المعنية بإطلاق منصة إلكترونية يمكن المواطن من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك وتسديدها في موعدها أيضا وهذا يحميك من فرض غرامات تأخير عليك، وبناء على طلبكم سوف نوضح لكم التفاصيل من خلال مقالنا.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024

يجب العلم أنه يتم فرض الغرامات المرورية من أجل تنظيم عملية السير والحد من ارتكاب الأخطاء أثناء القيادة، يمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عن مخالفات المرور وهذا باتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب على المواطن الدخول على منصة أور الإلكترونية. ثانيا يتطلب منك تسجيل الدخول وهذا من خلال إدخال مجموعة من البيانات. ثالثا من الخدمات التي تقدمها المنصة يرجى التوجه إلى خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. رابعا سوف يتم فتح قائمة تشمل جميع الغرامات التي قمت بارتكابها.

رابط تسديد غرامات المرور

أصبح في الوقت الحالي من السهل تسديد الغرامات المرورية من المنزل وهذا بمجرد أن يقوم المواطن بإجراء التعليمات التالية: