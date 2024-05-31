أصبح الآن من السهل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا من خلال المنصة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها الجهات المسؤولة وذلك تسهيلا على المستفيدين، الرعاية الاجتماعية هي واحدة من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة للأسر المحتاجة وذلك من أجل سد احتياجاتهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار حيث أن دولة العراق تسعى دوما نحو توفير ما هو أفضل لمواطنيها، وذلك ما سنتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

اسمك نزل؟.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إلى جميع المستفيدين الذي يرغبوا في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يرجى اتباع التعليمات الآتية:

في مبتدأ الأمر قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة مظلتي. ثم بعد ذلك قم بالانتقال إلى خيار الخدمات الإلكترونية ومنها اختار برنامج الرعاية الاجتماعية. يتطلب منك إدخال رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. ثم قم بإدخال المحافظة. سوف يظهر لك استمارة بيانات ويجب على المستفيدين تدوين البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة. أخيرا اضغط على زر استعلام وسوف يتم تحميل ملف يشمل كافة أسماء المقبولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب على المستفيدين التحقق من توافرها لديهم عند التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية وهي:

يجب أن يكون عمر المواطن ما بين 18 عام وحتى 60 عام.

عدم حصول المواطن على دعم آخر.

يجب أن يكون المستفيد يحمل الجنسية العراقية.

يتطلب من المواطن الإقامة الدائمة داخل العراق.

عدم امتلاك المواطن لأي أملاك ذات قيمة غالية.

الفئات التي يحق لها الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية