“ظهرت حالاً” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية برقم الجلوس

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالإطلاع على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2024، التي تعد من أهم المراحل التعليمية في عمر الطالب والذي يسعى أن يحصد فيها أعلى الدرجات التي سوف تمكنه من التأهل إلى المرحلة الثانوية وتحديد مصيره الدراسي، ويسعى موقع البديل دائماً على إرضاء متابعيه من شتى أنحاء العالم العربي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية

حيث صرح الأستاذ “ناصر حسن” الذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن تم الإنتهاء من عملية تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية مشيراً إلى أن نسب النجاح تزيد عن العام الماضي، والتي تخطت ال، 84.7% مشيراً إلى أنها نسب جيدة تؤكد نجاح المنظومة التعليمية التي خططت لها وزارة التربية والتعليم مطلع العام الجاري.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم قام الدكتور “طارق رحمى” محافظ الغربية بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الغربية لتكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة، وحتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الغربية