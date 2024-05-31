“هتتجوز يا عريس”.. موقع الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الاسكان 2024 في جميع المحافظات

زادت مؤخرا عمليات البحث على مواقع التواصل المختلفه ومحرك البحث جوجل من قبل الشباب الباحثين عن وحدة سكنية عن حقيقة طرح إعلان جديد من قبل وزارة الإسكان، وذلك بعد زيادة نسبة الشائعات التي تداولتها بعد المواقع المختلفه مؤخرا عن طرح وحدات سكنيه جديدة وباسعار جيده للشباب المقبلين على الزواج، والذين يريدون وحده سكنية مناسبة وبسعر مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذي تعيشها البلاد حاليا، ويقوم صندوق الاسكان الإجتماعي من حين إلي آخر بالإعلان عن وحدات سكنيه يمكن للمواطنين التسجيل وحجز وحدة سكنية خاصه بهم، وذلك من ضمن مبادرات السيد رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات وللحد من نسبة الزحمة المتواجدة داخل المدن والخروج إلى المدن الجديدة.

موقع الاسكان الاجتماعي

حتى يتمكن المواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية من ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية في القضاء على العشوائيات يوجد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها والتي أعلنت عنها وزارة الاسكان الاجتماعي وتلك الخطوات هي:

اولا: الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بصندوق الاسكان الاجتماعي .

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستعلم والرقم القومي المكون 14 رقم بالاضافة إلى رقم الهاتف المسجل باسم المتقدم.

ثالثا: كتابة البيانات الخاصة بالزوجة في حال كان المستعلم متزوجا وكافة التفاصيل الخاصه بالاطفال.

رابعا: اختيار المحافظة التي يريد المواطن اختيار وحده سكنية بداخلها ولابد أن يكون داخل المحافظة التي يتواجد بها المواطن.

خامسا: إرفاق جميع الأوراق المطلوبة من قبل الموقع مثل بطاقة الرقم القومي و شهادة الميلاد ووثيقة الزواج بالاضافه إلى شهادة الدخل الخاصة بالمتقدم مع التأكد من أن يتم رفع جميع الأوراق بصيغه PDF

شقق الاسكان الاجتماعي

قامت السيده مي عبد الحميد مديرة صندوق الاسكان الاجتماعي بالإعلان عن عدم وجود أي طرح أو إعلان تم طرحه مؤخرا من قبل وزارة الاسكان الاجتماعي وان ما يدور في الشارع مجرد شائعات وأن في حالة الإعلان سوف يكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي