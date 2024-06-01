“توزيع 15 مليون دينار فوري من الرافدين“.. “مصرف الرافدين” يعلن عن مفاجأة سارة لتلك الفئات من الموظفين!!

قروض مصرف الرافدين، تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق وانتشار البطالة أدى الى معاناة الكثيرين ماديا وعدم توافر دخل كافي لهم لتلبية متطلباتهم، وهذا شجع الحكومة العراقية على إطلاق مبادرة قروض مصرف الرافدين التي تمنح للراغبين في عمل مشاريع خاصة أو توسيع مشارعهم لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وعملهم وتوفير دخل جيد لهم على أن يسددوا تلك الأقساط بشكل ميسر على بمهل طويلة المدة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على قروض مصرف الرافدين والشروط المطلوبة للاستفادة من المبادرة.

التقديم على قروض مصرف الرافدين قروض مصرف الرافدين يمكن التقديم اليها عبر الانترنت دون أن يضطر الشخص للتوجه الى المصرف وتقديم الطلب واستهلاك وقت طويل في إنجاز الإجراءات المطلوبة، حيث تحرص الحكومة على تفعيل منظومة الخدمات الرقمية للتيسير على المواطنين وضمان راحتهم، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات التقديم على القرض الكترونيا : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف الرافدين من هنا.

ادخال كود التحقق في المكان المخصصة ثم الضغط على “submit”.

في أعلى الصفحة اضغط على “خدماتنا” لتندرج قائمة خيارات اضغط من بينها على “القروض”.

حدد نوع القرض ثم قم بتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

في الخانات المخصصة ادخل قيمة المبلغ المقترض وحدد المدة المرادة للسداد.

بعد الانتهاء من ارسال الطلب انتظر حتى يتواصل معك الموظف المسئول من خدمة العملاء. شروط الاستفادة من قروض مصرف الرافدين تتطلب الاستفادة من قروض مصرف الرافدين توافر عدد من الشروط في المتقدم وهي : أن تكون جنسية المتقدم عراقية.

أن يكون عمره ما بين 18 عاما و 50 عاما.

ألا تكون قيمة المبلغ المراد اقتراضه تزيد عن 20 مليون دينار.

ارفاق دراسة جدوى المشروع مع الأوراق المقدمة للمصرف.