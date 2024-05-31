برقم الجلوس …رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الالكترونية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، والذي أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتوفيراً للوقت والمجهود ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ….

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

حيث أنهى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 ، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات ، وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، والتي سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، وأكد مصدر مسؤول أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الالكترونية من هنا.

ثم اضغط على خدمات الأزهر الشريف.

اختر شهادة الإعدادية الأزهرية .

ثم ادخل رقم جلوس الطالب في الخانة المحددة

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد بالنسبة المئوية.

خريطة توزيع درجات المواد للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024