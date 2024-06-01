كل ما يخص تحديث واتس اب عمر العنابي “ 2024 OBWhatsApp اخر اصدار الأكثر أماناً“ اضافات جبارة وعيوب التطبيق

واتساب عمر العنابي هو إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي تساعد المستخدم في التواصل مع الآخرين وهذا من خلال تسجيل جهات الاتصال على هاتفك، ويجب العلم أن هذا التطبيق يقدم الكثير من التعديلات والتحديثات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي، ولكن يجب توخي الحذر لأن هذا التطبيق قد يكون ضار بجهازك وهذا لأنه يتم تحميله من مصادر غير رسمية، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب عمر العنابي

الجدير بالذكر أن تحديث واتساب عمر العنابي الجديد يقدم مجموعة من المميزات ومنها:

تم إضافة ميزة البحث عن الرسائل بالوقت والتاريخ من داخل المحادثة.

يمكنك من خلال واتساب عمر العنابي إرسال مقطع صوتي ويتم الاستماع إليه مرة واحدة.

يتم التأكد من المستخدم قبل إرسال صورة أو فيديو للحالة.

يمكنك اخفاء الصحين الازرق وهذا يجعل المستخدم يقوم بقراءة الرسائل دون أن يعرف المرسل.

تم إضافة وضع الشبح وهذا يجعلك تقوم باستخدام التطبيق دون أن يعرف المستخدمين.

يمكنك قراءة الرسائل الأصلية التي يتم تعديلها.

يوفر خاصية مشاركة الحالات على تطبيق الفيس بوك.

يمكنك نقل المحادثات من هاتف لآخر دون الحاجة إلى استخدام جوجل درايف.

عيوب واتساب عمر العنابي

يجب عليك توخي الحذر من استخدام واتساب عمر العنابي وهذا لأنه يمتلك بعض العيوب ومنها: