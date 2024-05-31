“15 اســـم مـزخــرف بـإحتـرافيــة“ تنزيل اسماء ببجي فخمة مزخرفة PUBG MOBILE بأحدث الأسماء الجديدة في اللعبة || زخرف اسمك بنفسك

يريد عدد كبير من مستخدمي لعبة ببجي التعرف على كيفية زخرفة اسماء ببجي وذلك لأنه الأسماء المزخرفة تجعل صاحبها مميز داخل اللعبة، لعبة ببجي من الألعاب التي حازت على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة ويلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول وتدور فكرة لعبها حول أن اللاعب ينزل ساحة القتال مع عدد من اللاعبين ويتطلب منه الحرص على أن يبقى على قيد الحياة حتى نهاية الجولة وأن يقضي على الأعداء وهذا من خلال الأسلحة التي يقوم بتجميعها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

زخرفة اسماء ببجي

أصبح الآن من السهل على جميع اللاعبين زخرفة اسماء ببجي بكل سهولة وهذا بعد أن يقوموا بإجراء الخطوات التالية:

أولا قم بفتح اللعبة من خلال الجهاز الذي تلعب من خلاله. ثانيا قم بالدخول خيار الصندوق. ثالثا من الخيارات الموضحة أمامك قم بالنقر على استخدام العنصر. رابعا سوف يتم فتح قائمة قم بكتابة الاسم الذي ترغب في اختياره في الحقل المخصص. خامسا قم بالنقر على ايقونة موافق حتى يتم تغيير اسمك في اللعبة. يجب العلم أنه يتم تغيير الاسم في لعبة ببجي مرة واحدة فقط.

أسماء ببجي مزخرفة

سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من أسماء ببجي المزخرفة الجاهزة والتي يمكنك استخدامها بكل سهولة:

☁✨爱Sηιρєz爱✨☁ ꧁༒BadBoy༒꧂ ꧁༒star༒꧂ B!t¢h k!||€r BŁΛCKŠTØŔM SOUL々MORTAL TBlackShouT•ᴳᵒo ιи¢яє∂ιвℓє ᖫℭяαŸ༒₭ɨllǝ℞ᖭ 乡GT乡 δΣΔδLΟζ 父J҉O҉K҉E҉R҉ ཧᜰ꙰➢₦Ї₦ℑ₳ ༒ 『』 ꧁དJong-Taཌ꧂ ꧁Timber꧂

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