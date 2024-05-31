التحديث الأخير.. تنزيل ماين كرافت 1.20 Minecraft للجوال أندرويد وآيفون

جميع لاعبي ماين كرافت يود كل منهم تنزيل ماين كرافت 1.20، وهو التحديث الجديد من اللعبة الذي جاء يحمل بداخله عدد لا نهائي من الإضافات والمميزات الرائعة، وتعد اللعبة هي من ضمن الألعاب المشهورة في الفترة الحالية على الرغم من طرحها منذ سنوات قليلة جدا، لكنها تهدف إلى تنمية الفكر وموهبة المستخدم، وخاصة الأطفال ذوي الأعمار الصغيرة.

خطوات تنزيل ماين كرافت 1.20

من الضروري أن يحرص جميع اللاعبين على تنزيل ماين كرافت 1.20 الذي يعد آخر إصدار من اللعبة، حيث تتوفر ميزات إضافية في هذا الإصدار والتي تتيح للاعب أبواب جديدة أخرى للعب بها، وحتى يتم تحميل الإصدار الأخير يلزم تنفيذ الآتي:

انتقل إلى متجر جوجل بلاي، والذي يخص هواتف الأندرويد، حتى تبدأ بتحميل اللعبة على هاتفك.

إذا كان هاتفك يتبع نظام IOS فانتقل إلى آب ستور.

ثم قم بزيارة شريط البحث حتى تقوم بتدوين “ماين كرافت”، وتبدأ في عملية البحث عن اللعبة.

الكثير من الأيقونات التي تظهر لك عليك باختيار أيقونة اللعبة الرسمية.

ثم اضغط على زر تحديث وسيتم تحميل آخر إصدار.

يمكنك مراقبة ملف التثبيت، من خلال زيارة شريط الإشعارات.

تحديثات ماين كرافت الأخيرة

من خلال تحميل آخر إصدار من لعبة ماين كرافت ستتمكن من معرفة التحديثات المضافة باللعبة، والتي جاءت عبارة عن الآتي: