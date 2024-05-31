“شوف نتيجتك بالدرجات”.. برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل المختلفه ومحرك البحث جوجل عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية وذلك بعد تداول بعد الأقاويل والشائعات التي تم الإعلان من خلالها على أن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة القاهرة قد ظهرت لذلك يترقب الكثير من أولياء الأمور و الطلبة النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية، وذلك لما تمثله تلك المرحلة التعليمية من حياة الطالب التعليمية المستقبلية سواء كان الناتج الخاص به سوف يؤهله في الدخول إلى الثانوية العامة ام لا و تكليلا لمجهودات الطالب وأولياء الامور خلال العام الدراسي بالكامل، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج الخاصة بالامتحانات للشهادة الاعدادية قد تمت بكل حيادية و شفافية، وارتفاع نسبة النجاح خلال العام الدراسي الحالي 2023 2024، ونبين في تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الثالث الاعدادي .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن عملية تصحيح ومراجعة الأوراق الخاصة بالامتحانات الخاصه بالشهاده الاعدادية ما زالت قائمة في بعض المحافظات ولم تنتهي الوزارة من تصحيح جميع الاوراق حتى الآن وأن في حالة ظهور النتيجة ستقوم الوزارة بالإعلان وأنه من المتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأيام القليلة القادمة، جدير بالذكر أن حتى يتمكن الطالب من النجاح لابد أن يتخطى مجموع الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول والثاني مجموع 140 درجة، تلك هي درجة النجاح ويذكر أن المجموع الكلي للشهادة الاعدادية يبلغ 280 درجه مقسمة كالاتي:

اللغة العربية 40 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

اللغة الانجليزية 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

وبذلك بيكون مجموع الدرجات 140 درجة عن كل فصل دراسي

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي

لكي يتمكن الطالب من معرفة النتيجة الخاصه به يوجد بعض الخطوات أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم من خلال الموقع الرسمي للوزارة وتلك الخطوات هي: