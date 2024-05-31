“حملها على جهازك” تنزيل لعبة بيس 2024 على الأندرويد.. العب واستمتع!! 

لعبة بيس، تعتبر لعبة بيس واحدة من أشهر الألعاب الالكترونية والتي تقدم محاكاة لرياضة كرة القدم بشكل واقعي، وقد جذبت اللعبة ملايين الأطفال والشباب من عشاق هذه الرياضة التي تحظى بالشعبية الأكبر في العالم، حيث يقوم اللاعب من خلالها بخوض مباريات عدة مع فرق منافسة ويسعى للفوز بها عبر وضع خطة اللعب واختيار تشكيلة لاعبين مناسبة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة بيس على الهاتف وطريقة شحن الكوينز.

تنزيل لعبة بيس 2024

لعبة بيس تتميز بالمستوى العالي للرسومات المتحركة والجرافيك التي تجعل اللعبة جذابة وأكثر واقعية، وتضم اللعبة نجوم كرة القدم العالميين وأبرز الاندية والمنتخبات العربية والعالمية، ويساعد تحديث اللعبة باستمرار على تطويرها وزيادة كفائتها لتكون أجوائها مشابهة للواقع، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات تنزيل لعبة بيس على الهاتف :

فتح تطبيق المتجر من الهاتف جوجل بلاي للأندرويد، وآب ستور للآيفون.

في محرك البحث الموجود أعلى صفحة التطبيق ادخل اسم اللعبة eFootball.

ستظهر أمامك عدة نتائج للبحث ادخل على إصدار اللعبة الذي تريد تحميله.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” المتواجدة بجوار اللعبة.

سيتم تثبيت اللعبة على جهازك خلال لحظات قليلة.

افتح اللعبة من هاتفك واستمتع بإنشاء فريقك للدخول في تحديات شيقة.

شحن كوينز لعبة بيس

تساعد الكوينز الموجودة بلعبة بيس على حصول اللاعب على امتيازات عديدة تمنحه التفوق وتزيد من متعة اللعب، ولشحن كوينز بيس اتبع الخطوات التالية :