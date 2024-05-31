استقبل الآن.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 لمتابعة افلام الكارتون على النايل سات وعرب سات بجودة عالية 

قناة بطوط هي إحدى القنوات الفضائية العربية التي نجحت في السنوات الأخيرة في زيادة شعبيتها وجذب قاعدة واسعة من المشاهدي، وذلك من خلال تقديم محتوى متنوع ومتجدد بشكل مستمر يلبي اهتمامات مختلف شرائح الجمهور، ومن أبرز ما يميز قناة بطوط، التركيز على البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة، مثل البرامج الكوميدية والمسابقات والأفلام والمسلسلات، وإنتاج محتوى أصلي خاص بالقناة، بالإضافة إلى شراء حقوق عرض محتوى من مصادر أخرى، لذلك، أصبحت قناة بطوط، إحدى القنوات المفضلة لدى الجمهور العربي، مما جعلها محط أنظار الكثير من المشاهدين الذين يبحثون عن تردد بثها لمتابعة محتواها المتميز.

تردد قناة بطوط الجديد 2024:

تُعد قناة بطوط من أبرز القنوات الفضائية التي نجحت في جذب قاعدة جماهيرية واسعة، خاصةً من فئة الأطفال،و يرجع ذلك إلى تركيز القناة على تقديم محتوى مخصص لهذه الشريحة المهمة، مثل أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية والأغاني المحببة لدى الأطفال، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز قناة بطوط بقدرتها على المحافظة على قاعدة مشاهدين مخلصة عبر التحديث المستمر لمحتواها وتنويع العروض التي تقدمها. وتبث القناة على التردد التالي:

اسم. القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بقناة بطوط: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: H افقي.

تردد قناة بطوط عبر القمر عرب سات:

التردد الخاصبقناة بطوط : 11594.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: V رأسي.

بهذة الخطوات البسيطة تستطيع الحصول على أعلى صورة بجودة عالية والاستمتاع بمشاهدة قناة بطوط عبر جميع الأقمار الصناعية.