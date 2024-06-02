سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا مميزات واتساب عمر الأزرق وهو واحد من اصدارات الواتساب التي تم إصدارها في الآونة الأخيرة وعلى الرغم من ذلك فهو نجح في تحقيق نسب تحميل مرتفعة من قبل الكثير من الأشخاص وهذا لما يوفره من ميزات غير متوفرة في الواتساب الرسمي، ولكن على الرغم من مميزاته العديدة إلا أنه يوجد به بعض العيوب أيضا.

واتساب عمر الأزرق

يمكن الآن لجميع المستخدمين تنزيل واتساب عمر الأزرق والاستمتاع بالمزايا التي يقدمها والتي من أبرزها:

يمكنك عند تنزيل واتساب عمر تحميل الحالات بكل سهولة من خلال النقر على زر حفظ.

يوفر خاصية تعديل الرسائل بعد إرسالها.

يمكنك عند تحميل واتساب عمر مشاهدة الرسائل والحالات التي تم حذفها.

يمكنك التحكم في الشاشة الرئيسية للتطبيق وهذا من حيث الألوان والشكل بالإضافة إلى التحكم في حجم الخط أيضا.

يوفر خاصية الغاء اخر ظهور خاص بك.

يمكنك فصل الإنترنت داخل تطبيق الواتساب فقط وهذا من خلال الضغط على أيقونة وضع الطيران الموجودة أعلى الشاشة.

خطوات تحديث واتساب عمر الأزرق

يمكنك الان تحديث واتساب عمر الأزرق وهذا بعد أن تقوم باتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بفتح تطبيق الواتساب. ثم بعد ذلك يرجى الضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة ومنها اختار اعدادات واتساب. قم بالنقر على أيقونة التحديثات. سوف يقوم بفتح الصفحة الرسمية للتطبيق وسوف يبدأ في التحديث.

عيوب واتساب عمر الأزرق

يجب العلم أن واتساب عمر هو إحدى النسخ المعدلة لذلك يمتلك بعض العيوب ومنها: