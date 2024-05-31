“موقع نتائجنا” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات بالرقم الإمتحاني

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024، أنهى طلبة وطالبات السادس الإبتدائي امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 وأكدت وزارة التربية العراقية أنه فور الإنتهاء من الامتحانات بدأت القيادات التعليمية في تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب السادس وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن العينة العشوائية أكدت ارتفاع نسب نجاح الطلاب عن العام الماضي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024….

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات ، تسهيلاً على أولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وأكد الدكتور” إبراهيم الجبوي” الذي يشغل منصب وزير التربية العراقي أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على الإنترنت.

أو الدخول على موقع نتائجنا العراقي.

ادخل نتائج الطلاب

ثم اختر السادس الابتدائي الدور الأول 2024.

ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

وتؤكد وزارة التربية العراقية أنه لا صحة لما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن ظهور النتيجة في عدد من المواقع الالكترونية، وـأن النتيجة سوف تكون متاحة فقط على موقع الوزارة وموقع نتائجنا، وتتمنى أسرة البديل النجاح والتوفيق للطلاب.