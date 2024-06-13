“WhatsApp GB“ تنزيل تحديث واتساب جي بي آخر إصدار 2024 بمميزاته الخرافية استمتع بها فورا

يرغب الكثير من المستخدمين في التعرف على خطوات تحديث واتساب جي بي وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة، واتساب جي بي هو إحدى نسخ الواتساب المعدلة التي تم إطلاقها منذ فترة والذي نال إعجاب جميع المستخدمين وهذا لما يقدمه من مميزات عديدة ولكن يجب العلم أنه يتم تحميله من خارج متجر التطبيقات مما يجعله ضار على جهازك.

تحديث واتساب جي بي

يمكنك الآن تحديث واتساب جي بي بكل سهولة وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر قم بالدخول على صفحة جي بي واتساب الرسمية وهذا من خلال متصفح الويب. ثم بعد ذلك قم بالنقر على تنزيل ثم اضغط على خيار التنزيل على أي حال. انتظر حتى يتم تحميل التطبيق بنجاح ثم قم بعملية التثبيت. أخيرا قم بفتح التطبيق وسوف تجد أنه تم تحديثه بالفعل.

مميزات واتساب جي بي

يقدم واتساب جي بي عدد من المميزات التي لا حصر لها والغير موجودة في الواتساب الرسمي ومنها: