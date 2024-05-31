ارتفاع الدولار يتجدد.. سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البنك المركزي والسوق السوداء

تعرض الدينار العراقي لضغوط مالية جديدة اليوم مع ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، بينما استقر سعر الصرف في البنك المركزي العراقي، إن الفارق الواضح بين أسعار الصرف في السوق الموازي والبنك المركزي ترجع إلى عدة عوامل تأثر بها الاقتصاد العراقي مؤخرًا، والتي مهنا: تزايدت حاجة التجار والمواطنين للدولار في ظل نقص العملة الأجنبية الرسمية في السوق المصرفية، وارتفاع الطلب على الدولار مقابل الدينار بسبب التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في العراق، ومنه أيضا تلاعب بعض التجار والوسطاء في السوق السوداء بأسعار الصرف لزيادة ربحهم، وعلى الصعيد الأخر يشهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا في البنك المركزي العراقي.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم البنك المركزي

في يوم الجمعة الموافق 31 مايو، أعلن البنك المركزي العراقي عن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دينار لكل دولار.

مبالغ الحولات إلى الخارج: 1310 دينار لكل دولار.

البيع النقدي: 1305 دينار لكل دولار.

سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح

يستمر الدولار بالتغير في الأسواق السوداء في مختلف مدن العراق، تأتي هذه الأسعار في سياق تقلبات سوق الصرف الأجنبي التي يشهدها العراق في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها، في تحديث يومي لأسعار الدولار في السوق السوداء في العراق، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح: 146,200 دينار لكل 100 دولار.

تم تسجيل سعر الدولار في أربيل عند 146,050 دينار لكل 100 دولار.

السعر الحالي للدولار في البصرة هو 146,000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

تم تسجيل سعر صرف الدولار في النجف عند 146,250 دينار لكل 100 دولار.

سعر صرف الدولار في الموصل هو 146,150 دينار لكل 100 دولار.

سجل سعر صرف الدولار في كركوك: 146,150 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وصل سعر الدولار في السليمانية إلى 146,150 دينار لكل 100 دولار.

وصل سعر الدولار في دهوك إلى 146,050 دينار لكل 100 دولار.

تبقى التداعيات السلبية لهذا الفارق في الأسعار واضحة على الاقتصاد العراقي وحياة المواطنين، مما يتطلب تدابير فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل تأثيرات السوق السوداء على العملة المحلية.