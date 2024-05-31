“اغاني اطفال طوال اليوم “ اضبطي الآن تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات.. اسعدي أولادك

قناة طيور الجنة، من أقدم القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال قناة طيور الجنة التي تستمر في بث محتواها لأكثر من خمسة عشر عاما منذ بداية انطلاقها وعلى الرغم من ذلك لازالت محافظة على نجاحها وارتفاع نسب المشاهدة، فعلى مدار أجيال عديدة أحب الأطفال برامج طيور الجنة وأغانيها الرائعة التي أصبحت جزء أساسي من يومهم، ويدير القناة خالد مقداد ويقوم هو وأسرته بأداء أغلب الكليبات بطريقة لطيفة وجذابة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة وطريقة واعدادات الضبط.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تعرض قناة طيور الجنة عبر شاشتها مجموعة من الأغاني المتميزة والبرامج المسلية، وتناسب القناة مختلف أعمار الأطفال لذا اكتسبت جماهيرية كبيرة وأصبح يتابعها الملايين من كافة الدول العربية، ولا يقتصر محتوى القناة على الجانب الترفيهي فقط بل تقدم محتوى تعليمي ايضا يستفيد منه المشاهدين فهي تقدم معلومات قيمة ونافعة وتعلم الأطفال حسن السلوك والأخلاقيات الطيبة وتحثهم على تجنب الأفعال المسيئة، ولاستقبال قناة طيور الجنة يمكنكم ضبط ترددها على النحو التالي :

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11258

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11396

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

ضبط تردد قناة طيور الجنة

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنكم ضبط تردد قناة طيور الجنة، وفيما يلي طريقة استقبال القناة :