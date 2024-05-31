“الإعلان 1″مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 كاملة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية

يس خالد تاريخ النشر
“الإعلان 1″مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 كاملة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

عشاق الدراما التركية يبحثون خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163، الذي توقع له الملايين من المشاهدين أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة والممتعة والتي جعلت الجميع في إنتظار عرض الحلقة الجديدة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 على قناة الفجرلا الجزائرية …..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

يعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 من أكثر الأعمال التركية التاريخية الذي يعرض لنا الأحداث الحقيقة التي وقعت خلال قيام الدولة العثمانية، والحروب والصراعات التي خاضها عثمان لكي يحافظ على دولته بعيداً عن بطش أعداءه من المغول والتتار.

تضمنت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث الشيقة كان أبرزها محاولات المؤسس عثمان في فتح البورصة والاستعداد للمعركة القوية التي سوف يخوضها ، وتعرض المؤسس عثمان لإصابة شديدة وهذا ما يجعله يفقد صحته والخلاف الشديد الذي سوف ينشأ بين أورهان ويعقوب.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

ويُعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 على قناة الفجر الجزائرية ، التي تعد من أهم وأشهر القنوات الفضائية التي حققت أعلى نسب مشاهدة لما تعرضه عبر شاشتها على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة الفجر من خلال ادخال الجدول التالي:

  • التردد: 10796.
  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • معامل تصحح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD.
  • اسم القناة على الرسيفر: الفجر الجزائرية.

تردد قناة ATV التركية

ويمكنكم متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية من خلال استقبال التردد التالي:

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 10796.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • الجودة: HD.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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