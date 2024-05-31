“لولو بنت حلوة وشطورة“ تردد قناة وناسة نايل سات 2024 Nilesat.. اضبطها حالا

قناة وناسة، ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن قناة وناسة وهي القناة التي تقدم محتوى مميز وفريد للأطفال جعلها واحدة من أفضل القنوات المتخصصة والأكثر مشاهدة في الوطن العربي، وحازت القناة على ثقة الأباء والأمهات بسبب برامجها المفيدة والمتنوعة حيث تساعد على تعليم الأطفال بطريقة جذابة دون أن يتسلل اليهم شعور بالملل أو الضيق، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة استقبال قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية واعدادات ضبط التردد.

تردد قناة وناسة نايل سات 2024 قناة وناسة تعرض على شاشتها مجموعة من الأغاني الرائعة بأداء تمثيلي مبهر ومثير للانتباه وهو ما جعل ملايين الأطفال يحبون مشاهدتها طوال ساعات ويحفظون أغانيها ويرددونها باستمرار، وأغلب هذه الكليبات تقدمها لولو الشخصية الرئيسية بالقناة التي تتميز بلطافة حركاتها وخفة ظلها ومن أبرز أغانيها لولو صارت شرطية ولولو الشطورة وأنا عايزة ماما ولولو ضاعت ومين اللي سرق الجزمة وغيرها، ونظرا لاهتمام الكثير من أولياء امور الاطفال بالقناة التي تعد البديل الأفضل للأجهزة الالكترونية التي أصبحت تشغل وقت الأطفال وتؤثر عليهم سلبيا سنساعدهم على تنزيل القناة، وفيما يلي تردد قناة وناسة : القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11430

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة وناسة عرب سات لوصول قناة وناسة لجميع الأسر بكافة الدول العربية تبث القناة برامجها على قمرين صناعيين هما النايل سات والعرب سات وعلى مدار اليوم بالكامل بدون مقابل، ويحرص المسئولون عن القناة على تحديث تردداتها باستمرار ليشاهدها الجمهور بصورة وصوت جيدين دون حدوث تقطعات أو مشاكل بالبث، وفيما يلي نستعرض لكم تردد القناة على العرب سات : القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4