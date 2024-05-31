اليوم المواجهة النارية والمرتقبة بين الهلال والنصر.. تعرف على القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في مباراة النصر والهلال بنهائي كأس الملك السعودي

في ظل الاهتمام الكبير من عشاق كرة القدم السعودية والعربية، تزايدت معدلات البحث على محرك جوجل لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة 31 مايو 2024، حيث تستضيف إرينا “الجوهرة المشعة” على إرينا هذه المباراة المرتقبة في نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024، خاصة بعد أن تأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على اتحاد جدة بنتيجة 2-1، بينما تجاوز النصر عقبة الخليج بنتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال بنهائي كأس الملك السعودي اليوم

هذا ولتلبية اهتمامات الجماهير، ستقوم قنوات SSC SPORT HD الرياضية السعودية ببث مباراة “النصر والهلال” بشكل حصري، وجاءت ترددات القناة كالتالي:

تعرف على تردد قناة SSC SPORT 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والنصر.

– على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 12523.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– على القمر عرب سات:

– التردد: 12417.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: عمودي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– وعلى القمر الصناعي بدر سات:

– التردد: 12418.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تعرف على موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك السعودي

هذا من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي اليوم الجمعة 31 مايو 2024، على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة”، كما تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

يتوقع أن يبدأ فريق الهلال المباراة بتشكيلة قوية تحت قيادة مدربه، حيث سيعتمد على اللاعبين الأساسيين في مختلف الخطوط:

– في حراسة المرمى: ياسين بونو.

-في خط الدفاع كل من: ياسر الشهراني – كاليدو كوليبالي – على آلبليهي – سعود عبد الحميد.

-في خط الوسط: رينان لودي – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش.

-في خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال

أما بالنسبة لفريق النصر، فمن المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيلة مميزة أيضًا:

– في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

– في خط الدفاع: أليكس تيليس – عبد الإله العمري – علي محمد لاجامي – سلطان الغنام.

– في خط الوسط: عبد الله الخيبري – أيمن يحيى – بروزوفيتش.

– في خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن الغريب.

أجواء المباراة والتحضيرات

تتجه أنظار محبي كرة القدم إلى ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، حيث سيشهد هذا الملعب التاريخي مباراة نارية بين النصر والهلال، كما يعكف الفريقان على الاستعدادات النهائية، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس الملك.

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